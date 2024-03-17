Пять домов повреждены в результате удара ВСУ по Тёткину
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино, повреждено 5 домов
ВСУ обстреляли Тёткино. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинские военные нанесли удар по посёлку Тёткино Курской области, в результате чего часть домов осталась без электричества. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населённом пункте обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — говорится в тексте.
По его данным, повреждения получили пять домов. Губернатор пообещал владельцам участков помощь в восстановлении построек. О пострадавших неизвестно.
Ранее Старовойт сообщал, что украинские диверсионные группы предпринимают новые попытки прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отражают их атаки.