Пять домов повреждены в результате удара ВСУ по Тёткину Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курский посёлок Тёткино, повреждено 5 домов 17 марта, 11:50 ВСУ обстреляли Тёткино. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные нанесли удар по посёлку Тёткино Курской области, в результате чего часть домов осталась без электричества. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населённом пункте обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — говорится в тексте.

По его данным, повреждения получили пять домов. Губернатор пообещал владельцам участков помощь в восстановлении построек. О пострадавших неизвестно.

Ранее Старовойт сообщал, что украинские диверсионные группы предпринимают новые попытки прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отражают их атаки.

Авторы Татьяна Миссуми