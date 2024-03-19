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19 марта, 09:40

Белгородский район под обстрелом: Подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею

Губернатор Гладков — о раненных при обстреле посёлка Разумное: Состояние тяжёлое

Ребёнку, пострадавшему в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ, оторвало руку, а его маме осколки попали в шею. Об этом сообщается в телеграм-канале главы регионе Вячеслава Гладкова. По его словам, пострадавшие проживали в частном доме в посёлке Разумное, который оказался под обстрелом.

"У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у неё осколочные ранения верхней и нижней конечностей", — сообщил губернатор.

Всего в посёлке Разумное различные повреждения получили десять домовладений, несколько квартир в пяти жилых комплексах. Выбиты окна в зданиях школы и детского сада. Также Гладков сообщил о повреждении 13 автомобилей.

Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом
Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом

Напомним, утром 19 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака ВСУ пресечена около 10:30 мск. По предварительным данным, один из прилётов пришёлся по жилому сектору в посёлке Разумное Белгородского района.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Марина Калегина
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