Белгородский район под обстрелом: Подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею
Губернатор Гладков — о раненных при обстреле посёлка Разумное: Состояние тяжёлое
Ребёнку, пострадавшему в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ, оторвало руку, а его маме осколки попали в шею. Об этом сообщается в телеграм-канале главы регионе Вячеслава Гладкова. По его словам, пострадавшие проживали в частном доме в посёлке Разумное, который оказался под обстрелом.
"У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у неё осколочные ранения верхней и нижней конечностей", — сообщил губернатор.
Всего в посёлке Разумное различные повреждения получили десять домовладений, несколько квартир в пяти жилых комплексах. Выбиты окна в зданиях школы и детского сада. Также Гладков сообщил о повреждении 13 автомобилей.
Напомним, утром 19 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака ВСУ пресечена около 10:30 мск. По предварительным данным, один из прилётов пришёлся по жилому сектору в посёлке Разумное Белгородского района.