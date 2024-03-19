Белгородский район под обстрелом: Подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею

Ребёнку, пострадавшему в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ, оторвало руку, а его маме осколки попали в шею. Об этом сообщается в телеграм-канале главы регионе Вячеслава Гладкова. По его словам, пострадавшие проживали в частном доме в посёлке Разумное, который оказался под обстрелом.

"У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у неё осколочные ранения верхней и нижней конечностей", — сообщил губернатор.

Всего в посёлке Разумное различные повреждения получили десять домовладений, несколько квартир в пяти жилых комплексах. Выбиты окна в зданиях школы и детского сада. Также Гладков сообщил о повреждении 13 автомобилей.