Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом 19 марта, 08:39 Последствия обстрела ВСУ в посёлке Разумное Белгородского района. Фото © SHOT

В результате обстрела ВСУ посёлка Разумное под Белгородом пострадали три человека, в том числе ребёнок, об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 14-летнего мальчика сейчас везут в больницу в областной центр. При этом количество раненых может возрасти. Кроме того, в результате прилёта в Разумном выбиты стёкла в домах, на парковке сгорело около шести машин.

Напомним, утром 19 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака ВСУ пресечена около 10:30 мск. По предварительным данным, один из прилётов пришёлся по жилому сектору в посёлке Разумное Белгородского района.

Авторы Александра Вишнякова