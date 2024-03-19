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Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом

19 марта, 08:39
Последствия обстрела ВСУ в посёлке Разумное Белгородского района. Фото © SHOT

Последствия обстрела ВСУ в посёлке Разумное Белгородского района. Фото © SHOT

В результате обстрела ВСУ посёлка Разумное под Белгородом пострадали три человека, в том числе ребёнок, об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 14-летнего мальчика сейчас везут в больницу в областной центр. При этом количество раненых может возрасти. Кроме того, в результате прилёта в Разумном выбиты стёкла в домах, на парковке сгорело около шести машин.

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Напомним, утром 19 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака ВСУ пресечена около 10:30 мск. По предварительным данным, один из прилётов пришёлся по жилому сектору в посёлке Разумное Белгородского района.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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