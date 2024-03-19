ПВО сбила девять снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака ВСУ пресечена около 10:30 мск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью", — говорится в сообщении ведомства.

По данным SHOT, один из обломков упал на машину в посёлке Разумное Белгородского района, а в ближайших домах выбило окна. Предварительно, обошлось без пострадавших. Также очевидцы сообщают о прилёте по частному сектору, на место выехали экстренные службы.