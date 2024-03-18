Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

ВСУ снова атаковали Белгородскую область. В результате удара, который киевский режим совершил с помощью беспилотника, погиб один мирный житель. Ещё двое получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в посёлке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Есть двое раненых", — написал он в своём телеграм-канале.

У мужчины зафиксированы проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей, его госпитализировали. Ещё одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино. Женщина с черепно-мозговой травмой сама обратилась к врачам, её тоже госпитализировали.