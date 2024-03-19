Ещё один пострадавший подросток в Разумном: у школьника осколочные ранения после обстрела ВСУ

Количество пострадавших в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова. К сожалению, новый пострадавший — это несовершеннолетний юноша, у него осколочные ранения по всему телу.

Утром 19 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Один из прилётов пришёлся по жилому сектору в том самом посёлке Разумное Белгородского района. Life.ru уже писал, что местному 14-летнему подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею и живот, оба находятся в тяжёлом состоянии. Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице.