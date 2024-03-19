Ещё один пострадавший подросток в Разумном: у школьника осколочные ранения после обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: Число пострадавших при обстреле в Разумном достигло четырёх
Количество пострадавших в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова. К сожалению, новый пострадавший — это несовершеннолетний юноша, у него осколочные ранения по всему телу.
"В Разумном 15-летний парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил губернатор.
Утром 19 марта стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. Один из прилётов пришёлся по жилому сектору в том самом посёлке Разумное Белгородского района. Life.ru уже писал, что местному 14-летнему подростку оторвало руку, а его маме осколки попали в шею и живот, оба находятся в тяжёлом состоянии. Также в посёлке пострадала ещё одна женщина, в момент атаки она находилась на улице.
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