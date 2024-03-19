ВСУ обстреляли больницу и школу в Грайворонском округе Белгородской области

Под утренний обстрел ВСУ попали центральная районная больница и школа в Грайворонском округе Белгородской области. Оба здания повреждены. Об этом во время заседания президиума генерального совета "Единой России" рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Ракета одна попадает в центральную районную больницу Грайворонского округа, вторая ракета попадает в школу. Слава богу, что школы на сегодняшний день на дистанте", — заявил он.