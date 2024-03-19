ВСУ обстреляли больницу и школу в Грайворонском округе Белгородской области
Под утренний обстрел ВСУ попали центральная районная больница и школа в Грайворонском округе Белгородской области. Оба здания повреждены. Об этом во время заседания президиума генерального совета "Единой России" рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
"Ракета одна попадает в центральную районную больницу Грайворонского округа, вторая ракета попадает в школу. Слава богу, что школы на сегодняшний день на дистанте", — заявил он.
Кроме того, в результате украинских атак Грайворонский округ остался без электроснабжения. Удары противника полностью вывели из строя местную подстанцию, сообщил Гладков.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что снарядом ВСУ в селе Никольское были убиты сразу четверо человек из одной семьи: бабушка, мать с гражданским мужем и её 17-летний сын. Кроме того, пострадала маленькая девочка, которую удалось вызволить из-под завалов, врачи пытаются спасти ей жизнь. А сегодня стало известно, что около девяти тысяч детей вывезут из региона на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны киевского режима.
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