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19 марта, 09:32

ВСУ обстреляли больницу и школу в Грайворонском округе Белгородской области

Под утренний обстрел ВСУ попали центральная районная больница и школа в Грайворонском округе Белгородской области. Оба здания повреждены. Об этом во время заседания президиума генерального совета "Единой России" рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Ракета одна попадает в центральную районную больницу Грайворонского округа, вторая ракета попадает в школу. Слава богу, что школы на сегодняшний день на дистанте", заявил он.

Кроме того, в результате украинских атак Грайворонский округ остался без электроснабжения. Удары противника полностью вывели из строя местную подстанцию, сообщил Гладков.

Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом
Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что снарядом ВСУ в селе Никольское были убиты сразу четверо человек из одной семьи: бабушка, мать с гражданским мужем и её 17-летний сын. Кроме того, пострадала маленькая девочка, которую удалось вызволить из-под завалов, врачи пытаются спасти ей жизнь. А сегодня стало известно, что около девяти тысяч детей вывезут из региона на фоне непрекращающихся обстрелов со стороны киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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