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19 марта, 09:29

Гладков: Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Последствия обстрела села Никольское в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела села Никольское в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Порядка девяти тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".

"Большое количество сёл на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", — сказал он.

По словам Гладкова, уже 22 марта 1,2 тысячи белгородских детей отправятся в Тамбов, Пензу и Калугу, после чего поедут в Ставропольский край. Вместе с тем губернатор поручил обеспечить сотовую связь в Грайворонском городском округе и по всей приграничной территории.

Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом
Ребёнок и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ Разумного под Белгородом

Напомним, Белгородская область уже больше недели подвергается массированным обстрелам со стороны Украины, причём целями становятся не военные объекты, а жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые центры и магазины. За неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. Сегодня утром, 19 марта, силы ПВО сбили девять снарядов РСЗО Vampire в небе над областью.

Наталья Исакова
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