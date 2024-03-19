Гладков: Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Порядка девяти тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе заседания президиума Генсовета "Единой России".

"Большое количество сёл на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", — сказал он.