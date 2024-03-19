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19 марта, 20:01

Средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и ракету "Точка-У" над Белгородчиной

Российские военнослужащие сбили десять реактивных снарядов чешской Vampire и одну ракету "Точка-У" над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, уточнив, что всё произошло около 22:00 по московскому времени.

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Ранее сообщалось, что в Белгородской и Курской областях запущена сирена ракетной опасности. Губернаторы регионов призвали находящихся на улице граждан срочно найти укрытие, остальным посоветовали спрятаться в комнатах со сплошными стенами без окон и дожидаться отмены тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / Mikhail Semenov

Лариса Сафронова
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