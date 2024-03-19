Появилось видео, как российские силовики закрыли собой коляску с младенцем при атаке ВСУ

18 марта съёмочная группа телеканала угодила под украинский обстрел в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мир Белогорья".

Съёмочная группа попала под обстрел в селе Никольское. Видео © Telegram / "Мир Белогорья"

Репортёру удалось запечатлеть на камеру момент, когда бойцы добровольной самообороны и сотрудники полиции закрыли своими телами коляску с младенцем от огня. Храбрые мужчины встали только после того, как обстрел утих.