Появилось видео, как российские силовики закрыли собой коляску с младенцем при атаке ВСУ
Бойцы самообороны закрыли собой коляску с младенцем от огня ВСУ в Никольском
18 марта съёмочная группа телеканала угодила под украинский обстрел в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мир Белогорья".
Съёмочная группа попала под обстрел в селе Никольское. Видео © Telegram / "Мир Белогорья"
Репортёру удалось запечатлеть на камеру момент, когда бойцы добровольной самообороны и сотрудники полиции закрыли своими телами коляску с младенцем от огня. Храбрые мужчины встали только после того, как обстрел утих.
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Ранее жертвами прилёта украинских ракет стали два человека в селе Никольское. Ещё четверо пострадали. Снаряд угодил в частный дом, где на тот момент находились мужчина и 17-летний парень. Оба погибли на месте. Из-под завалов удалось достать девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.
Telegram / "Мир Белогорья"