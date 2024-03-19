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19 марта, 13:09

Появилось видео, как российские силовики закрыли собой коляску с младенцем при атаке ВСУ

Бойцы самообороны закрыли собой коляску с младенцем от огня ВСУ в Никольском

18 марта съёмочная группа телеканала угодила под украинский обстрел в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мир Белогорья".

Съёмочная группа попала под обстрел в селе Никольское. Видео © Telegram / "Мир Белогорья"

Репортёру удалось запечатлеть на камеру момент, когда бойцы добровольной самообороны и сотрудники полиции закрыли своими телами коляску с младенцем от огня. Храбрые мужчины встали только после того, как обстрел утих.

Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного
Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Ранее жертвами прилёта украинских ракет стали два человека в селе Никольское. Ещё четверо пострадали. Снаряд угодил в частный дом, где на тот момент находились мужчина и 17-летний парень. Оба погибли на месте. Из-под завалов удалось достать девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Обложка ©

Telegram / "Мир Белогорья"

Владимир Озеров
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