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20 марта, 09:19

Силы ПВО РФ сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны России пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО в среду, 20 марта, уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.

Минобороны отчиталось о пяти сбитых БПЛА в Белгородской и Саратовской областях
Минобороны отчиталось о пяти сбитых БПЛА в Белгородской и Саратовской областях

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгород один человек погиб, ещё один пострадал. Также получили повреждения по меньшей мере пять машин.

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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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