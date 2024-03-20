Силы ПВО РФ сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны России пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО в среду, 20 марта, уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.