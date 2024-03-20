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20 марта, 04:17

Минобороны отчиталось о пяти сбитых БПЛА в Белгородской и Саратовской областях

Атаки киевского режима беспилотниками пресечены ночью в двух российских регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили четыре дрона в Саратовской области и один — в Белгородской.

Два беспилотника уничтожены над Энгельсом, пострадавших нет
Два беспилотника уничтожены над Энгельсом, пострадавших нет

Напомним, вечером 19 марта средства ПВО отразили атаки ВСУ на Курскую область, сбив зенитную ракету комплекса С-200. Также украинские военные атаковали ракетами Белгородскую область: там сбито десять снарядов РСЗО Vampire и ракета "Точка-У".

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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