Два беспилотника уничтожены над Энгельсом, пострадавших нет
Два беспилотника уничтожены над Энгельсом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", — написал глава региона в телеграм-канале, отметив, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет.
Звуки взрывов над Энгельсом. Видео © t.me / SHOT
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили за сутки 143 украинских беспилотника. Также военные отличились по числу сбитых реактивных снарядов противника.
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