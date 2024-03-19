Российские средства ПВО сбили за сутки 143 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщается во вторник, 19 марта, в сводке Минобороны РФ о происходящем на фронте. По данным военного ведомства, наши военные также отличились по числу сбитых реактивных снарядов противника.