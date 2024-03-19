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19 марта, 10:52

Российские средства ПВО сбили за сутки 143 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщается во вторник, 19 марта, в сводке Минобороны РФ о происходящем на фронте. По данным военного ведомства, наши военные также отличились по числу сбитых реактивных снарядов противника.

"Сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire, — сказано в сообщении министерства.

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Напомним, что за прошлую неделю Минобороны РФ отчиталось о поражении тактической ракетой "Точка-У" пяти управляемых французских авиационных бомб Hammer, 86 реактивных снарядов от американского HIMARS, Vampire чешского производства, "Града", а также 915 беспилотных летательных аппаратов.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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