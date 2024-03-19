Сырский назвал беспилотные технологии своим приоритетом на посту главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем приоритетом для украинской армии. Такой пост появился во вторник, 19 марта, в его телеграм-канале. По словам недавно назначенного главкома, его команда стремится обеспечить войска эффективным и новейшим вооружением, а отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам и автоматизированным системам управления.

"Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет", — написал Сырский.