Сырский назвал беспилотные технологии своим приоритетом на посту главкома ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем приоритетом для украинской армии. Такой пост появился во вторник, 19 марта, в его телеграм-канале. По словам недавно назначенного главкома, его команда стремится обеспечить войска эффективным и новейшим вооружением, а отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам и автоматизированным системам управления.
"Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет", — написал Сырский.
Отметим, что в зоне боевых действий, судя по сводкам специальной военной операции, украинские беспилотники уничтожаются сотнями. Лишь за прошлую неделю Минобороны РФ отчиталось о поражении тактической ракетой "Точка-У" пяти управляемых французских авиационных бомб Hammer, 86 реактивных снарядов от американского HIMARS, Vampire чешского производства, "Града", а также 915 беспилотных летательных аппаратов. Однако противник не гнушается применением дронов на уничтожение мирных граждан России. Буквально вчера один человек погиб и двое пострадали при атаке украинского БПЛА в Белгородской области.
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