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19 марта, 08:00

Минобороны показало, как танкисты уничтожают артиллерию и миномёты ВСУ на границе

Танкисты уничтожили артиллерию ВСУ на границе с Россией

Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских формирований на границе с Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует видео работы танкистов.

Танкисты уничтожили артиллерию ВСУ на границе с Россией. Видео © Telegram /Минобороны России

"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Корректировка огня велась с помощью беспилотников.

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А накануне, 18 марта, российские войска пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать границу в районе населённого пункта Козинка Белгородской области. В итоге противник потерял до 150 солдат убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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