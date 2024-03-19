Минобороны показало, как танкисты уничтожают артиллерию и миномёты ВСУ на границе

Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских формирований на границе с Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует видео работы танкистов.

Танкисты уничтожили артиллерию ВСУ на границе с Россией. Видео © Telegram /Минобороны России

"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Корректировка огня велась с помощью беспилотников.