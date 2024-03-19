Минобороны показало, как танкисты уничтожают артиллерию и миномёты ВСУ на границе
Танкисты уничтожили артиллерию ВСУ на границе с Россией
Танкисты группировки войск "Запад" уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских формирований на границе с Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует видео работы танкистов.
Танкисты уничтожили артиллерию ВСУ на границе с Россией. Видео © Telegram /Минобороны России
"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.
Корректировка огня велась с помощью беспилотников.
А накануне, 18 марта, российские войска пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать границу в районе населённого пункта Козинка Белгородской области. В итоге противник потерял до 150 солдат убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire.
Telegram / Минобороны России