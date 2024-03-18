Лишились 150 человек и "Вампира": Украинские ДРГ снова предприняли провальную попытку прорвать границу

"В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 марта диверсанты уже пытались прорвать границу в Козинке. Но тогда российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали эту попытку. Украинская ДРГ, в составе которой было до 30 бойцов Сил специальных операций и иностранных наёмников, на двух вертолётах Ми-8 высадилась в километре от границы с РФ. Однако они были обнаружены и уничтожены.