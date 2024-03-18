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18 марта, 11:34

Лишились 150 человек и "Вампира": Украинские ДРГ снова предприняли провальную попытку прорвать границу

Российские войска не пустили украинские ДРГ в Белгородскую область

Российские войска пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать границу в районе населённого пункта Козинка Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", говорится в сообщении.

Также на Белгородском направлении российские подразделения нанесли огневое поражение двум бригадам теробороны ВСУ и боевикам террористического формирования РДК* в районах населённых пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.

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Напомним, что 14 марта диверсанты уже пытались прорвать границу в Козинке. Но тогда российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали эту попытку. Украинская ДРГ, в составе которой было до 30 бойцов Сил специальных операций и иностранных наёмников, на двух вертолётах Ми-8 высадилась в километре от границы с РФ. Однако они были обнаружены и уничтожены.

* Признана террористической организацией и запрещена на территории РФ.

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Wikipedia / Karel Šubrt

Александра Вишнякова
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