"Чем они закончили — хорошо известно": Путин сравнил РДК* с власовцами
Путин: К предателям из РДК* будут всегда относиться так, будто они вооружены
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Действующий российский лидер Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус"* с власовцами и предсказал этой организации поражение.
"Ещё во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно", — прокомментировал он журналистам возможную связь диверсий в Белгородской области с РДК*.
Президент отметил, что, хотя в России нет смертной казни, к предателям будут относиться так, будто они вооружены. По его словам, правоохранительные органы будут поимённо выявлять всех, кто воюет против России.
Ранее Life.ru писал, что за действующего главу государства Владимира Путина на завершившихся выборах президента России проголосовали 99,27% военнослужащих объединённой группировки российских войск в зоне СВО. После подсчёта 80% бюллетеней всех российских избирателей он лидирует с результатом почти в 87,15% голосов.
*Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.