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17 марта, 22:15

"Чем они закончили — хорошо известно": Путин сравнил РДК* с власовцами

Путин: К предателям из РДК* будут всегда относиться так, будто они вооружены

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Действующий российский лидер Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус"* с власовцами и предсказал этой организации поражение.

"Ещё во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно", — прокомментировал он журналистам возможную связь диверсий в Белгородской области с РДК*.

Президент отметил, что, хотя в России нет смертной казни, к предателям будут относиться так, будто они вооружены. По его словам, правоохранительные органы будут поимённо выявлять всех, кто воюет против России.

Как устроен отряд предателей из РДК, решивших воевать с Россией
Как устроен отряд предателей из РДК, решивших воевать с Россией

Ранее Life.ru писал, что за действующего главу государства Владимира Путина на завершившихся выборах президента России проголосовали 99,27% военнослужащих объединённой группировки российских войск в зоне СВО. После подсчёта 80% бюллетеней всех российских избирателей он лидирует с результатом почти в 87,15% голосов.

*Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

Лариса Сафронова
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