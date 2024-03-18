"Чем они закончили — хорошо известно": Путин сравнил РДК* с власовцами

"Ещё во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно", — прокомментировал он журналистам возможную связь диверсий в Белгородской области с РДК*.