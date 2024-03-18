За Путина проголосовали 99,27% военных группировки российских войск в зоне СВО
Голос за действующего главу государства Владимира Путина на завершившихся выборах президента России отдали 99,27% военнослужащих объединённой группировки российских войск в зоне СВО.
"99,27% военнослужащих объединённой группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали на выборах президента Российской Федерации за Владимира Владимировича Путина", — говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее Владимир Путин объяснил, с чем связана рекордная явка россиян на выборы президента. Напомним, на 21:00 она составила 74,22%.
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