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17 марта, 21:50

За Путина проголосовали 99,27% военных группировки российских войск в зоне СВО

Голос за действующего главу государства Владимира Путина на завершившихся выборах президента России отдали 99,27% военнослужащих объединённой группировки российских войск в зоне СВО.

"99,27% военнослужащих объединённой группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали на выборах президента Российской Федерации за Владимира Владимировича Путина", — говорится в сообщении Минобороны России.

Путин: Бойцы ВС России буквально "кромсают" противника
Путин: Бойцы ВС России буквально "кромсают" противника

Ранее Владимир Путин объяснил, с чем связана рекордная явка россиян на выборы президента. Напомним, на 21:00 она составила 74,22%.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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