Путин: Бойцы ВС России буквально "кромсают" противника на некоторых участках
Российские бойцы, которые в ходе выполнения задач специальной военной операции проявляют истинные храбрость и героизм, на некоторых участках фронта буквально "кромсают" противника. Об этом заявил действующий глава государства
"Инициатива полностью принадлежит ВС РФ, на некоторых участках наши парни буквально кромсают противника", — подчеркнул Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе.
Он отметил, что наши бойцы ежедневно продвигаются всё дальше, причём их действия — это уже не просто активная оборона.
"Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно. Но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона. Но мы всё и так это видим", — отметил действующий российский лидер.
Кстати, недавно действующий глава государства назвал участников специальной военной операции подлинными героями. По его словам, они не кичатся своими успехами и не произносят лозунгов, но в переломные моменты истории выходят на передний план. Путин отметил, что таким людям, которые думают о стране, можно передать Россию в будущем.
Shutterstock / FOTODOM