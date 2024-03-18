Путин: Бойцы ВС России буквально "кромсают" противника на некоторых участках

Российские бойцы, которые в ходе выполнения задач специальной военной операции проявляют истинные храбрость и героизм, на некоторых участках фронта буквально "кромсают" противника. Об этом заявил действующий глава государства

"Инициатива полностью принадлежит ВС РФ, на некоторых участках наши парни буквально кромсают противника", — подчеркнул Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе.

Он отметил, что наши бойцы ежедневно продвигаются всё дальше, причём их действия — это уже не просто активная оборона.

"Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно. Но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона. Но мы всё и так это видим", — отметил действующий российский лидер.