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29 февраля, 11:30

Путин назвал участников СВО подлинными героями, которым можно передать Россию

Участники специальной военной операции — это подлинные герои, которые не кичатся своими успехами и не произносят лозунгов, но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, завершая сегодняшнее Послание Федеральному собранию страны. Таким людям, которые думают о стране, можно передать Россию в будущем, считает глава государства.

Путин: Мы одна большая семья, мы вместе и потому сделаем всё так, как планируем. Видео © Life.ru

"Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и сердце наполняется гордостью за наш народ. Такие, безусловно, не отступят, не подведут, не предадут", — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что такие люди и должны выходить на ключевые позиции как в образовании и бизнесе, так и в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и проекты.

Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна
Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, объявил минуту молчания в память о погибших на спецоперации российских военнослужащих. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвиги своих героев.

Обложка ©

Gavriil Grigorov / Russian Presidential Press and Information Office / TASS Россия

Марина Калегина
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