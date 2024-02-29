Путин назвал участников СВО подлинными героями, которым можно передать Россию
Участники специальной военной операции — это подлинные герои, которые не кичатся своими успехами и не произносят лозунгов, но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, завершая сегодняшнее Послание Федеральному собранию страны. Таким людям, которые думают о стране, можно передать Россию в будущем, считает глава государства.
Путин: Мы одна большая семья, мы вместе и потому сделаем всё так, как планируем. Видео © Life.ru
"Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и сердце наполняется гордостью за наш народ. Такие, безусловно, не отступят, не подведут, не предадут", — отметил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что такие люди и должны выходить на ключевые позиции как в образовании и бизнесе, так и в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и проекты.
Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, объявил минуту молчания в память о погибших на спецоперации российских военнослужащих. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвиги своих героев.
Gavriil Grigorov / Russian Presidential Press and Information Office / TASS Россия