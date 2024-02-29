Путин: Российские бойцы в зоне СВО знают, что их поддерживает вся страна

Абсолютное большинство россиян поддержало специальную военную операцию РФ на Украине. Бойцы чувствуют эту поддержку и знают, что с ними вся страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"СВО поддержало абсолютное большинство народа, несмотря на испытания, горечь потерь. На производствах трудятся в три смены — столько, сколько нужно фронту. Вся экономика проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить предпринимателей, инженеров, сельских тружеников за работу на благо России", — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что люди собственными руками сплетают сети для нужд фронта и отправляют средства из своих сбережений. Тем не менее каждое из этих действий — вклад в общую победу. Это позволяет героям России, сражающимся сейчас на передовой, где труднее всего, чувствовать, что с ними вся страна, подчеркнул Путин.