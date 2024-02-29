Песков: Послание во многом можно считать предвыборной программой Путина
Послание Федеральному собранию, с которым глава государства Владимир Путин выступит с минуты на минуту, во многом можно будет считать его предвыборной программой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно так. Во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идёт", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
Напомним, сегодня, 29 февраля 2024 года, в 12:00 мск президент Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru будет вести прямую трансляцию здесь, присоединяйтесь.
Life.ru / Павел Баранов