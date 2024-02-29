Песков: Послание во многом можно считать предвыборной программой Путина

Послание Федеральному собранию, с которым глава государства Владимир Путин выступит с минуты на минуту, во многом можно будет считать его предвыборной программой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно так. Во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идёт", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.