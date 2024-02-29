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Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих

29 февраля, 09:33
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших на спецоперации российских военнослужащих, выступая с Посланием к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвиги своих героев.

Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО военнослужащих. Видео © Life.ru

"Защита суверенитета идёт по всем направлениям, в первую очередь на фронте. Благодарю тех, кто ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом. И Россия всегда будет помнить своих павших героев", — сказал глава государства.

Галстуки и погоны: Life.ru снял первых гостей в Гостином Дворе перед Посланием Путина
Галстуки и погоны: Life.ru снял первых гостей в Гостином Дворе перед Посланием Путина

Напомним, сегодня, 29 февраля 2024 года, президент Владимир Путин обращается с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Глава государства уделит много внимания теме специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию здесь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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