Ветеран СВО сообщил о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках
Ветеран специальной военной операции из Горловки Кирилл Сидоров рассказал о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках. Злоумышленники украли у него более трёх миллионов рублей, после чего пообещали вернуть, но при условии: они требовали залить зелёнкой урну для голосования.
Ветеран СВО Кирилл Сидоров сообщил о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках. Видео © Telegram / УФСБ России по ДНР
Кирилл Сидоров с 2020 года служил по контракту в Народной милиции ДНР, а после принимал участие в специальной военной операции. В прошлом году после ранения боец получил положенную выплату. Не так давно ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из операторов связи. Обманным путём он заставил военного перевести более трёх миллионов рублей.
Спустя некоторое время бойцу позвонили вновь и заявили, что на избирательном участке Сидорова в комиссии сидит тот самый мошенник, который лишил его денежных средств. Ему предлагался следующий алгоритм действий: военному нужно было прийти на участок, взять бюллетень, проголосовать, залить в урну зелёнку и снять всё происходящее на видео.
Когда Сидров напомнил звонящему об уголовной ответственности за данные деяния, неизвестный его "успокоил": он заверил, что после того, как он даст показания в полиции после диверсии, ему вернут украденные у него деньги и добавят за моральный ущерб. Военный на этот раз осознал, что имеет дело с преступниками, и не стал выполнять их требования. Вместо этого он пошёл в полицию, где обо всём рассказал.
Попытка порчи бюллетеней ранее была зафиксирована в Москве — 20-летняя девушка вылила зелёнку в урну. Она сообщила, что её развели на крупную сумму и, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию". Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичные случаи произошли в Моздоке (Северная Осетия), Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону.
Telegram / УФСБ России по ДНР