Ветеран СВО сообщил о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках

Ветеран специальной военной операции из Горловки Кирилл Сидоров рассказал о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках. Злоумышленники украли у него более трёх миллионов рублей, после чего пообещали вернуть, но при условии: они требовали залить зелёнкой урну для голосования.

Ветеран СВО Кирилл Сидоров сообщил о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках. Видео © Telegram / УФСБ России по ДНР

Кирилл Сидоров с 2020 года служил по контракту в Народной милиции ДНР, а после принимал участие в специальной военной операции. В прошлом году после ранения боец получил положенную выплату. Не так давно ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из операторов связи. Обманным путём он заставил военного перевести более трёх миллионов рублей.

Спустя некоторое время бойцу позвонили вновь и заявили, что на избирательном участке Сидорова в комиссии сидит тот самый мошенник, который лишил его денежных средств. Ему предлагался следующий алгоритм действий: военному нужно было прийти на участок, взять бюллетень, проголосовать, залить в урну зелёнку и снять всё происходящее на видео.