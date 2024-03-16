В Екатеринбурге профессор попыталась испортить бюллетени зелёнкой и оказалась за решёткой

Носову задержали на избирательном участке в гимназии № 13 после того, как она пронесла зелёнку в помещение УИК. При задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции. Как пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина перевела неизвестным 15 миллионов рублей. Они заявили, что профессор может вернуть средства, но для этого необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зелёнкой КОИБ, пояснил источник. Он не исключил, что на неё будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов. При этом источник подчеркнул, что преподавательница в протестной активности "никогда не была замечена".