В Екатеринбурге профессор попыталась испортить бюллетени зелёнкой и оказалась за решёткой
В Екатеринбурге арестовали профессора УрФУ за попытку порчи бюллетеней
В Екатеринбурге Октябрьский районный суд взял под арест на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ), которая пыталась испортить бюллетени на избирательном участке. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Эмилию Носову арестовали на 15 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", — пояснили представители суда.
Носову задержали на избирательном участке в гимназии № 13 после того, как она пронесла зелёнку в помещение УИК. При задержании она оказала сопротивление сотрудникам полиции. Как пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина перевела неизвестным 15 миллионов рублей. Они заявили, что профессор может вернуть средства, но для этого необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зелёнкой КОИБ, пояснил источник. Он не исключил, что на неё будет заведено уголовное дело по статье о воспрепятствовании выборов. При этом источник подчеркнул, что преподавательница в протестной активности "никогда не была замечена".
Ранее Life.ru сообщал, что в Моздоке (Северная Осетия) 27-летнего мастера маникюра задержали за попытку порчи бюллетеней. Она вышла из кабинки для голосования и, подойдя к членам УИК, резко брызнула йодом на стол. В итоге злоумышленница лишь слегка попала на списки избирателей, а бюллетени остались в сохранности. Кроме того, попытки испортить урны для голосования зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону и Москве.
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