Украинская ДРГ на БМП уничтожена в 4 км от российской границы

Российский беспилотник ударил по группе украинских диверсантов, которые собирались погрузиться в БМП и выдвинуться к российской границе с целью очередной провокации. Видео публикует Минобороны РФ.

Российские военные засекли диверсантов у села Лукашовка под Черниговым, откуда до границы с РФ примерно четыре километра. БМП противника остановилась, чтобы дать бойцам сесть в машину, но внезапно по ним прилетел российский снаряд. Вместо того чтобы помочь раненым, водитель бронетехники дал газу и попытался скрыться. Потери противника составили восемь бойцов убитыми и ранеными.