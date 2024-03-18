Украинская ДРГ на БМП уничтожена в 4 км от российской границы
Российский оператор FPV-дрона уничтожил ДРГ из 8 диверсантов ВСУ у Лукашовки
Российский дрон уничтожил группу диверсантов ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российский беспилотник ударил по группе украинских диверсантов, которые собирались погрузиться в БМП и выдвинуться к российской границе с целью очередной провокации. Видео публикует Минобороны РФ.
Российский дрон накрыл украинских диверсантов. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Российские военные засекли диверсантов у села Лукашовка под Черниговым, откуда до границы с РФ примерно четыре километра. БМП противника остановилась, чтобы дать бойцам сесть в машину, но внезапно по ним прилетел российский снаряд. Вместо того чтобы помочь раненым, водитель бронетехники дал газу и попытался скрыться. Потери противника составили восемь бойцов убитыми и ранеными.
Ранее сообщалось, что российский военный отличился в Белгородской области, в одиночку гранатой уничтожив группу украинских диверсантов, засевших в окопе. Сам герой остался жив, среди солдат противника были убитые и раненые.