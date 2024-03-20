Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью
Минобороны РФ: Украинский дрон сбит силами ПВО над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолётного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны, вражеская атака была пресечена около 19:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.
О пострадавших и разрушениях на земле информация не приводится. Власти Белгородской области ситуацию пока не комментировали.
В последнее время Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, причём целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. За прошлую неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. 18 марта стало известно о гибели ещё пятерых человек, в том числе целой семьи. Сегодня, 20 марта, в Белгороде погиб ещё один человек, также во время массированного обстрела Грайворонского округа погибли двое мирных жителей.
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