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20 марта, 17:22

Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью

Минобороны РФ: Украинский дрон сбит силами ПВО над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолётного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны, вражеская атака была пресечена около 19:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших и разрушениях на земле информация не приводится. Власти Белгородской области ситуацию пока не комментировали.

Момент прилёта снаряда ВСУ в жилой район Белгорода попал на видео
Момент прилёта снаряда ВСУ в жилой район Белгорода попал на видео

В последнее время Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, причём целями становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. За прошлую неделю в регионе погибло 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. 18 марта стало известно о гибели ещё пятерых человек, в том числе целой семьи. Сегодня, 20 марта, в Белгороде погиб ещё один человек, также во время массированного обстрела Грайворонского округа погибли двое мирных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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