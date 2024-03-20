Два мирных жителя погибли в Грайвороне в результате обстрела ВСУ

Грайворонский округ Белгородской области находится под массированным обстрелом со стороны Украины, в результате погибли двое мирных жителей, ещё двое пострадали. Также один человек может быть под завалами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Мужчины на момент прилёта снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас", — написал губернатор в телеграм-канале.

У одного из раненых — открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у второго — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Медики уже оказывают им помощь. Также при обстреле серьёзные повреждения получил социальный объект в Грайвороне — полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски.