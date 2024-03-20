Момент прилёта снаряда ВСУ в жилой район Белгорода попал на видео

Предположительно, украинский снаряд упал на парковку перед дошкольным учреждением. По информации телеграм-канала, в результате пострадал один водитель. Информация о его состоянии уточняется. Известно, что сегодня детей в детсадах, расположенных рядом с прилётом, не было. Минтранс Белгородской области тем временем сообщает, что движение по улице Макаренко временно перекрыто "в связи с чрезвычайной ситуацией". Власти города ситуацию пока не комментировали.