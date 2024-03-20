Момент прилёта снаряда ВСУ в жилой район Белгорода попал на видео
Жители Белгорода сообщили о прилёте снаряда ВСУ около детского сада на улице Макаренко. Кадры с моментом инцидента публикует "Белгород № 1".
Момент прилёта снаряда ВСУ на улице Макаренко в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород №1
Предположительно, украинский снаряд упал на парковку перед дошкольным учреждением. По информации телеграм-канала, в результате пострадал один водитель. Информация о его состоянии уточняется. Известно, что сегодня детей в детсадах, расположенных рядом с прилётом, не было. Минтранс Белгородской области тем временем сообщает, что движение по улице Макаренко временно перекрыто "в связи с чрезвычайной ситуацией". Власти города ситуацию пока не комментировали.
До этого сообщалось, что силы ПВО сбили 13 снарядов чешской РСЗО Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны, атака была пресечена около 11:30 по московскому времени.
Кадр из видео Telegram / Белгород № 1