Половина Украины осталась без света из-за повреждений энергосистемы

Половина областей Незалежной осталась без света, отопления и интернета в результате массовой атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишут украинские СМИ.

В частности, на Сумщине временно вводят аварийные отключения сразу в нескольких районах. Те же меры принимают в Днепропетровской и Полтавской областях.