Половина Украины осталась без света из-за повреждений энергосистемы
Половина областей Незалежной осталась без света, отопления и интернета в результате массовой атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности, на Сумщине временно вводят аварийные отключения сразу в нескольких районах. Те же меры принимают в Днепропетровской и Полтавской областях.
Напомним, в ночь на 22 марта по Украине был нанесён мощный ракетный удар. Как сообщили в Минэнерго Незалежной, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В частности, была атакована крупнейшая гидроэлектростанция — Днепровская, что в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Unsplash / Ganna Aibetova