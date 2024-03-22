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22 марта, 08:29

Половина Украины осталась без света из-за повреждений энергосистемы

Половина областей Незалежной осталась без света, отопления и интернета в результате массовой атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом пишут украинские СМИ.

В частности, на Сумщине временно вводят аварийные отключения сразу в нескольких районах. Те же меры принимают в Днепропетровской и Полтавской областях.

В "Укрэнерго" сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за всё время
В "Укрэнерго" сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за всё время

Напомним, в ночь на 22 марта по Украине был нанесён мощный ракетный удар. Как сообщили в Минэнерго Незалежной, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В частности, была атакована крупнейшая гидроэлектростанция — Днепровская, что в подконтрольном ВСУ Запорожье.

Обложка ©

Unsplash / Ganna Aibetova

Матвей Константинов
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