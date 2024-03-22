В "Укрэнерго" сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за всё время
"Укрэнерго": Энергосистема страны подверглась крупнейшей атаке за всё время
Повреждённая Днепрогэс. Обложка © "Политика Страны"
Энергетическая система Украины подверглась крупнейшей за всё время атаке. Такое заявление сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, указав, что комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны.
Повреждённая Днепрогэс. Фото © "Политика Страны"
"Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом восстановления электроснабжения для города. Но ограничения в течение сегодняшнего дня, пока энергетики будут устранять последствия атак, могут быть в разных регионах", — подчеркнул Кудрицкий в эфире телемарафона.
По его словам, самой большой атаке за всё время конфликта подверглась гидроэлектростанция Днепрогэс. В настоящее время экспертами проводится оценка повреждений.
Напомним, Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ) был поражён ракетным ударом утром 22 марта. На этом заводе выпускаются и ремонтируются танки, в том числе иностранные, а также танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось как минимум 15 взрывов. Позднее Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. В результате произошли перебои с водо- и электроснабжением.