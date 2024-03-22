В "Укрэнерго" сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за всё время

"Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом восстановления электроснабжения для города. Но ограничения в течение сегодняшнего дня, пока энергетики будут устранять последствия атак, могут быть в разных регионах", — подчеркнул Кудрицкий в эфире телемарафона.