В Запорожской области раскрыли подробности ночного удара по Днепрогэс
Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждён машинный зал Днепрогэс-2
Последствия удара по Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном ВСУ Запорожье. Обложка © Telegram / "Офіс Генерального прокурора"
В подконтрольном ВСУ Запорожье в результате ночных взрывов повреждены машинный зал Днепрогэс-2 и иная инфраструктура станции. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Взрывы произошли в машинном зале Днепрогэс-2 на левом берегу Днепра и у железнодорожных путей для козловых кранов, которые находятся на гребне плотины", — сказал он в беседе с ТАСС.
В то же время, отметил Рогов в телеграм-канале, плотина станции и проходящая по ней автомобильная дорога не были задеты. Тем временем в самом Запорожье из-за перекрытия движения транспорта по плотине наблюдаются пробки.
Напомним, минувшей ночью по Украине был нанесён мощный ракетный удар. В частности, оказался повреждён оборонный Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки. В городе раздалось как минимум 15 взрывов. Как уточнили в Минэнерго Незалежной, атаке также подверглась энергетическая инфраструктура по всей стране, в том числе крупнейшая гидроэлектростанция — Днепрогэс.