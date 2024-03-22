В Запорожской области раскрыли подробности ночного удара по Днепрогэс

В подконтрольном ВСУ Запорожье в результате ночных взрывов повреждены машинный зал Днепрогэс-2 и иная инфраструктура станции. Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Взрывы произошли в машинном зале Днепрогэс-2 на левом берегу Днепра и у железнодорожных путей для козловых кранов, которые находятся на гребне плотины", — сказал он в беседе с ТАСС.