На Украине остановила работу крупнейшая ГЭС страны

Днепровская ГЭС, которая является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Рада".

По его словам, одна из ракет попала в опору ГЭС-2, разбиты подкрановые балки. Машинный зал и электрическое оборудование нужно будет восстанавливать полностью. При этом угрозы прорыва плотины, отметил Сирота, нет. Никто из сотрудников не пострадал.