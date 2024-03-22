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22 марта, 10:10

На Украине остановила работу крупнейшая ГЭС страны

Директор "Укргидроэнерго" Сирота: Днепрогэс остановила работу

Пожар на Днепрогэс после ракетного удара. Обложка © "Страна.ua"

Пожар на Днепрогэс после ракетного удара. Обложка © "Страна.ua"

Днепровская ГЭС, которая является крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений. Об этом заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Рада".

По его словам, одна из ракет попала в опору ГЭС-2, разбиты подкрановые балки. Машинный зал и электрическое оборудование нужно будет восстанавливать полностью. При этом угрозы прорыва плотины, отметил Сирота, нет. Никто из сотрудников не пострадал.

В "Укрэнерго" сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за всё время
В "Укрэнерго" сообщили о самой масштабной атаке на объекты энергетики за всё время

Ранее Life.ru сообщал о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в городе Запорожье. Предварительно, детонация произошла в машинном отделении. "Укргидроэнерго" сообщает о пожаре на Днепрогэс после взрыва.

Марина Калегина
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