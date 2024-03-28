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28 марта, 12:52

ВСУ завезли огромное количество западной техники под Харьков

Ганчев: ВСУ скопили много западной техники и готовят оборону под Харьковом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) скопили большое количество западной техники в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.

"Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка всё равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", — подчеркнул Ганчев в эфире Первого канала.

Глава Харьковской области добавил, что ВСУ возводят в регионе фортификационные сооружения. По его словам, украинские войска осознают, что в скором времени ВС РФ освободят эту территорию, поэтому так активно готовятся обороняться.

Десятки неонацистов из бригады "Лють" и наёмники уничтожены ударом возмездия в Харькове
Десятки неонацистов из бригады "Лють" и наёмники уничтожены ударом возмездия в Харькове

А ранее Life.ru писал, что российские военные поразили в Харькове стратегический завод с техникой ВСУ. Объект имел стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. В частности, там производились генераторы для гидроэлектростанций.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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