ВСУ завезли огромное количество западной техники под Харьков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) скопили большое количество западной техники в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.

"Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка всё равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", — подчеркнул Ганчев в эфире Первого канала.

Глава Харьковской области добавил, что ВСУ возводят в регионе фортификационные сооружения. По его словам, украинские войска осознают, что в скором времени ВС РФ освободят эту территорию, поэтому так активно готовятся обороняться.