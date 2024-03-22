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22 марта, 12:40

ВС России поразили в Харькове стратегический завод с техникой ВСУ, заявили в подполье

Подполье: Ударом ВС РФ поражён стратегический завод "Электротяжмаш" в Харькове

Удар российских сил по Харькову в пятницу, 22 марта, поразил, помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов, завод "Электротяжмаш", где хранилась техника ВСУ. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.

"Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в завод "Электротяжмаш", где находилась тяжёлая военная техника", — приводит РИА "Новости" его слова.

Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины
Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины

Этот завод имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На предприятии в частности производятся генераторы для гидроэлектростанций.

Напомним, сегодня утром стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного удара. В частности прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сейчас она остановлена. Подполье заявило, что утренние удары также пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш". Половина Украины осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область. Сам Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась самому мощному удару за всё время.

Ударом ракеты поражён танковый завод в Харькове, заявили в подполье
Ударом ракеты поражён танковый завод в Харькове, заявили в подполье
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Telegram / ДСНС Украины

Наталья Исакова
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