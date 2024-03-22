ВС России поразили в Харькове стратегический завод с техникой ВСУ, заявили в подполье

Удар российских сил по Харькову в пятницу, 22 марта, поразил, помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов, завод "Электротяжмаш", где хранилась техника ВСУ. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.

"Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в завод "Электротяжмаш", где находилась тяжёлая военная техника", — приводит РИА "Новости" его слова.