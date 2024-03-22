ВС России поразили в Харькове стратегический завод с техникой ВСУ, заявили в подполье
Подполье: Ударом ВС РФ поражён стратегический завод "Электротяжмаш" в Харькове
Удар российских сил по Харькову в пятницу, 22 марта, поразил, помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов, завод "Электротяжмаш", где хранилась техника ВСУ. Об этом рассказал координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев.
"Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в завод "Электротяжмаш", где находилась тяжёлая военная техника", — приводит РИА "Новости" его слова.
Этот завод имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На предприятии в частности производятся генераторы для гидроэлектростанций.
Напомним, сегодня утром стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного удара. В частности прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сейчас она остановлена. Подполье заявило, что утренние удары также пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш". Половина Украины осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область. Сам Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась самому мощному удару за всё время.
Telegram / ДСНС Украины