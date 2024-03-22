Подполье заявило, что утренние удары пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш" на Украине

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, ударами поражён завод авиадвигателей "Мотор Сич". На предприятии, помимо прочего, собирают беспилотники и переоснащают ракеты С-200. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также, по его данным, удары пришлись по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области и заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

"В Запорожье с четырёх утра до семи было четыре прилёта в город... Сообщают о попадании в стороне завода "Мотор Сич", завод производит авиационное и аэродромное оборудование. Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200", — цитирует подпольщика РИА "Новости".

Ещё один удар пришёлся по предприятию ВПК Украины — Южному машиностроительному заводу им. А.М. Макарова в Днепропетровске, где производят ракетно-космическую технику и беспилотники разных типов для ВСУ. По словам Лебедева, в Днепропетровске зафиксировано четыре прилёта, в Днепродзержинске — ещё один.

Также удар был нанесён по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ собираются принимать американские самолёты F-16.