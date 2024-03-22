Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины
МО: ВС РФ нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
Российские Вооружённые силы 22 марта нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников, а также железнодорожным узлам. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Помимо этого, уничтожены иностранная военная техника и средства поражения, которые на Украину поставили страны НАТО. Также нарушены переброски резервов противника к переднему краю и поражены подразделения украинских войск и наёмников в районах восстановления боеспособности. Все цели были достигнуты.
Напомним, сегодня утром стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сейчас она остановлена. Подполье заявило, что утренние удары также пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш". Половина Украины осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область. Сам Харьков погрузился в режим блэкаута.
ТАСС / Алексей Коновалов