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22 марта, 11:40

Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины

МО: ВС РФ нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины

Российские Вооружённые силы 22 марта нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников, а также железнодорожным узлам. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Помимо этого, уничтожены иностранная военная техника и средства поражения, которые на Украину поставили страны НАТО. Также нарушены переброски резервов противника к переднему краю и поражены подразделения украинских войск и наёмников в районах восстановления боеспособности. Все цели были достигнуты.

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Напомним, сегодня утром стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сейчас она остановлена. Подполье заявило, что утренние удары также пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш". Половина Украины осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область. Сам Харьков погрузился в режим блэкаута.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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