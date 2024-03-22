Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины

Российские Вооружённые силы 22 марта нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников, а также железнодорожным узлам. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", — подчеркнули в оборонном ведомстве.