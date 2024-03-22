Политолог назвал утренние удары по Украине последним приглашением к здравому смыслу

Утренние удары по Украине, которые почти полностью вывели из строя энергосистему страны, являются последним приглашением к возвращению здравого смысла. Таким мнением поделился с Life.ru политолог, публицист Армен Гаспарян. Он отметил, что те же США на месте России давно взорвали бы все ГЭС, мосты и вокзалы в рамках специальной военной операции. Но наша страна, которой это, безусловно, под силу, до последнего откладывала этот финальный "аргумент".