Политолог назвал утренние удары по Украине последним приглашением к здравому смыслу
Армен Гаспарян: Удары по энергосистеме Украины — последний призыв к здравомыслию
Пожар на Днепрогэс после атаки утром 22 марта. Обложка © "Страна.ua"
Утренние удары по Украине, которые почти полностью вывели из строя энергосистему страны, являются последним приглашением к возвращению здравого смысла. Таким мнением поделился с Life.ru политолог, публицист Армен Гаспарян. Он отметил, что те же США на месте России давно взорвали бы все ГЭС, мосты и вокзалы в рамках специальной военной операции. Но наша страна, которой это, безусловно, под силу, до последнего откладывала этот финальный "аргумент".
Давайте это считать последним приглашением к возвращению здравого смысла, если угодно. Это демонстрация того, что если вы, "друзья", хотите вот такого разговора, то мы, вне всякого сомнения, можем вам его обеспечить, причём так, что мало не покажется.
Рассуждает Армен Гаспарян
С ним согласен и депутат Госдумы Олег Леонов. Он выразил надежду, что Украина в условиях блэкаута задумается о переговорах.
"А ещё хотел бы отметить важную особенность: Украина дотягивается до всего, до чего может дотянуться. Мы же дотягиваемся до всего, до чего хотим. Это принципиальная разница", — подчеркнул депутат в беседе с Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в городе Запорожье, сейчас она остановлена. Подполье заявило, что утренние удары также пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш". Половина страны осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область.