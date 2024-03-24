Десятки неонацистов из бригады "Лють" и наёмники уничтожены ударом возмездия в Харькове Подполье сообщило об ударе ВС РФ по штурмовой бригаде ВСУ "Лють" в Харькове 24 марта, 09:05 ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ в Харькове. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Харькове, уничтожив как минимум тридцать украинских силовиков, в том числе из штурмовой бригады "Лють". Об этом РИА "Новости" рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских коллег.

"23 марта была нанесена серия ударов по военным объектам в городе Харькове, который пришёлся по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, известного в Харькове как школа МВД Бандурки", — поделился он.

Под удар попали неонацисты, в частности, из штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". По словам Лебедева, не исключено, что среди ликвидированных были и иностранные наёмники. К месту прилёта было стянуто более десятка бригад скорой помощи, что говорит о большом числе пострадавших и убитых, подчеркнул подпольщик.

Также 23 марта российские военные поразили расположение бойцов ВСУ в санатории посёлка имени Герцена в Харькове. Лебедев добавил, что там дислоцировались, в частности, элитные подразделения и нацбаты Украины, хорошо вооружённые и экипированные. По информации подполья, уничтожено около 30 военных.

Также сегодня власти Украины объявили о воздушной тревоге во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского Министерства цифровой информации. Тревога была объявлена почти одновременно по всей территории Незалежной примерно в 10:30 (по Москве).

Авторы Татьяна Миссуми