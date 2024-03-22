В "Нафтогазе Украины" сообщили о повреждении объектов после массированного удара
Тушение пожара на объекте "Нафтогаза Украины" после массированного удара по энергообъектам страны 22 марта. Обложка © Telegram / ГУ ДСНС Украины по Ивано-Франковской области
Объекты государственной компании "Нафтогаз Украины" попали под массированный удар 22 марта. Об этом говорится в её телеграм-канале.
"Есть повреждения, в том числе и на объектах группы "Нафтогаз", — говорится в сообщении.
Там добавили, что специалисты работают над восстановлением нанесённого ущерба и повреждённых газовых сетей.
Напомним, сегодня утром стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сейчас она остановлена. Подполье заявило, что утренние удары также пришлись по заводам "Мотор Сич" и "Южмаш". Половина Украины осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область. Сам Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась самому мощному удару за всё время.