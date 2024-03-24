Воздушная тревога звучит по всей Украине
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Сегодня власти Украины объявили о воздушной тревоге во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского Министерства цифровой информации.
Если верить данным ресурса, то тревога была объявлена почти одновременно по всей территории Незалежной примерно в 10:30 мск.
Напомним, утром 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного ракетного удара. Прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в Запорожье, но в настоящее время она не работает.