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24 марта, 08:34

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Обложка © t.me / МВД Украины

Обложка © t.me / МВД Украины

Сегодня власти Украины объявили о воздушной тревоге во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского Министерства цифровой информации.

Если верить данным ресурса, то тревога была объявлена почти одновременно по всей территории Незалежной примерно в 10:30 мск.

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Напомним, утром 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного ракетного удара. Прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в Запорожье, но в настоящее время она не работает.

Каринэ Гевондян
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