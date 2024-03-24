Воздушная тревога звучит по всей Украине

Сегодня власти Украины объявили о воздушной тревоге во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского Министерства цифровой информации.

Если верить данным ресурса, то тревога была объявлена почти одновременно по всей территории Незалежной примерно в 10:30 мск.