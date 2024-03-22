Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": В Одессе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Однако официальная информация о происшествии пока не поступала.
Напомним, утром 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины вследствие массированного ракетного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, в настоящее время она не работает. Между тем половина Украины осталась без света и тепла, в том числе Харьковская область. Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась крупнейшему удару за всё время.
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