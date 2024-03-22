Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Однако официальная информация о происшествии пока не поступала.