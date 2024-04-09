"Запасы исчерпаны": Германия озвучила худшую новость для Украины по поводу систем Patriot

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я ещё раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем всё, чтобы получить эти системы для Украины", — проинформировала она.