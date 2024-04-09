"Запасы исчерпаны": Германия озвучила худшую новость для Украины по поводу систем Patriot
Глава МИД ФРГ Бербок признала, что запасы Patriot у Берлина почти исчерпаны
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что запасы систем ПВО Patriot, которыми располагает Берлин для возможной передачи Киеву, оказались практически исчерпаны. Заявление прозвучало на пресс-конференции во вторник, 9 апреля.
"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас практически исчерпаны, поэтому на встрече глав МИД стран НАТО я ещё раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, что мы сделаем всё, чтобы получить эти системы для Украины", — проинформировала она.
О том, что власти Украины отчаянно просят Евросоюз срочно выделить семь батарей систем Patriot, ранее заявил и руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Вместе с тем он признался, что взять их на данный момент неоткуда, а наращивание военных возможностей ЕС попросту не предусмотрено базовыми документами объединения. Но Киеву, похоже, всё равно. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже предупредил, что намерен "испортить вечеринку" НАТО в честь 75-летней годовщины основания организации, задав очередной вопрос о зенитном ракетном комплексе Patriot. Дела у Киева настолько плохи, что ВСУ даже заказали муляжи ЗРК Patriot, надеясь на истощение запасов ракет у России.
Getty Images / NurPhoto