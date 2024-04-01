На Украине пытаются "измотать" ВС РФ муляжами Patriot на фоне задержек в поставках западной помощи

ВСУ заказали муляжи американских ЗРК Patriot, чтобы истощить запасы российских ракет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на производителя таких моделей. По словам инженера Михаила Романа, планируется, что за макетами Patriot будут охотиться "Искандеры".

"Фейковый Patriot будет размещён на большом расстоянии от переднего края, поэтому только [ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса] "Искандер" смогут обнаружить и уничтожить его", — сказал он.

Так, один макет стоит около десяти тысяч долларов, тогда как реальный Patriot — около миллиарда. Также для нужд армии на Украине производят муляжи гаубиц Д-20 и противотанковые ракетные комплексы "Стугна". По словам собеседника издания, так Киев намерен "измотать" ВС РФ на фоне задержек в поставках западной военной помощи.