На Украине пытаются "измотать" ВС РФ муляжами Patriot на фоне задержек в поставках западной помощи
The Telegraph: ВСУ заказали муляжи ЗРК Patriot для истощения запасов ракет ВС РФ
ЗРК Patriot. Обложка © Getty Images
ВСУ заказали муляжи американских ЗРК Patriot, чтобы истощить запасы российских ракет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на производителя таких моделей. По словам инженера Михаила Романа, планируется, что за макетами Patriot будут охотиться "Искандеры".
"Фейковый Patriot будет размещён на большом расстоянии от переднего края, поэтому только [ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса] "Искандер" смогут обнаружить и уничтожить его", — сказал он.
Так, один макет стоит около десяти тысяч долларов, тогда как реальный Patriot — около миллиарда. Также для нужд армии на Украине производят муляжи гаубиц Д-20 и противотанковые ракетные комплексы "Стугна". По словам собеседника издания, так Киев намерен "измотать" ВС РФ на фоне задержек в поставках западной военной помощи.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада поставить Киеву "эти чёртовы Patriot". По словам чиновника, Незалежная нуждается в большом количестве этих комплексов.