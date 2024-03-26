Patriot бы не справились: Эксперт объяснил, что у ВСУ не было никаких шансов отразить атаку на Киев
Военный эксперт Матюшин: У ВСУ не было никаких шансов отразить атаку на Киев
Украинские каналы заявили, что ВСУ "проспали" вчерашние удары по Киеву, якобы тревогу дали запоздало. Однако военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин считает, что у украинских войск не было ни одного шанса отразить эту атаку.
Он объяснил, что скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" составляет более девяти Махов (примерно 11 тысяч километров в час). Это означает, что украинская сторона не имела возможности даже поднять тревогу ПВО.
"Американская система [Patriot] сбивает цели, которые летят со скоростью не более двух Махов, поэтому запредельная скорость наших гиперзвуковых ракет "Циркон" не позволяет ей их сбивать. Это является доказательством — как раз уничтоженные в аэропорту Жуляны комплексы ПВО производства США, а также попадание по объектам ГУР как часть мести за постоянные обстрелы не только Донбасса, но и всей Новороссии", — отметил Матюшин в беседе с "Царьградом".
Напомним, сразу несколько сильных взрывов прогремели в Киеве в понедельник, 25 марта, около 11:30 мск. Как минимум один из них, со слов очевидцев, — в районе аэропорта Жуляны, над ним был виден столб дыма. Позже военкоры сообщили, что российские военные уничтожили в Жулянах американские системы "Патриот" (Patriot).