Украинские каналы заявили, что ВСУ "проспали" вчерашние удары по Киеву, якобы тревогу дали запоздало. Однако военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин считает, что у украинских войск не было ни одного шанса отразить эту атаку.

Он объяснил, что скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" составляет более девяти Махов (примерно 11 тысяч километров в час). Это означает, что украинская сторона не имела возможности даже поднять тревогу ПВО.

"Американская система [Patriot] сбивает цели, которые летят со скоростью не более двух Махов, поэтому запредельная скорость наших гиперзвуковых ракет "Циркон" не позволяет ей их сбивать. Это является доказательством — как раз уничтоженные в аэропорту Жуляны комплексы ПВО производства США, а также попадание по объектам ГУР как часть мести за постоянные обстрелы не только Донбасса, но и всей Новороссии", — отметил Матюшин в беседе с "Царьградом".