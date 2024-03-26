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26 марта, 10:35

Армия России ударила по центрам принятия решений ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли высокоточный удар по центрам принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что также удар был нанесён по объектам Службы безопасности Украины (СБУ), местам дислокации нацформирований и иностранных наёмников ВСУ, а также предприятиям ВПК. Все цели удара достигнуты.

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Ранее сообщалось, что Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении. Минобороны опубликовало видео.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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