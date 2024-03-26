Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении

По информации ведомства, для нанесения противнику огневого поражения самолётам даже не пришлось входить в зону действия вражеского ПВО. Это стало возможным благодаря применению фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и корректировки. На опубликованных кадрах видно, что ФАБ выполнили поставленную задачу и кучно угодили прямо в опорник ВСУ.