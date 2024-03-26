Регион

Уведомления отключены

26 марта, 03:52

Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении

Бомбардировщики Су-34 поразили опорник ВСУ при помощи ФАБ с УМПК

Опорный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении уничтожен ударом российской авиации. Очередную цель в свой актив записали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны.

Бомбардировщики Су-34 поразили опорник ВСУ при помощи ФАБ с УМПК. Видео © Telegram / Минобороны России

По информации ведомства, для нанесения противнику огневого поражения самолётам даже не пришлось входить в зону действия вражеского ПВО. Это стало возможным благодаря применению фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и корректировки. На опубликованных кадрах видно, что ФАБ выполнили поставленную задачу и кучно угодили прямо в опорник ВСУ.

Российские войска подступают к городу, который ВСУ считают важнее Авдеевки
Российские войска подступают к городу, который ВСУ считают важнее Авдеевки

На земле помощь авиации в деле сокращения численности противника оказывают артиллерийские расчёты гаубиц "Мста-Б". Не меньший вклад в общее дело вносят и десантники, вооружённые противотанковыми гранатомётами.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров