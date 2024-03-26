Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении
Бомбардировщики Су-34 поразили опорник ВСУ при помощи ФАБ с УМПК
Опорный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении уничтожен ударом российской авиации. Очередную цель в свой актив записали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны.
Бомбардировщики Су-34 поразили опорник ВСУ при помощи ФАБ с УМПК. Видео © Telegram / Минобороны России
По информации ведомства, для нанесения противнику огневого поражения самолётам даже не пришлось входить в зону действия вражеского ПВО. Это стало возможным благодаря применению фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и корректировки. На опубликованных кадрах видно, что ФАБ выполнили поставленную задачу и кучно угодили прямо в опорник ВСУ.
На земле помощь авиации в деле сокращения численности противника оказывают артиллерийские расчёты гаубиц "Мста-Б". Не меньший вклад в общее дело вносят и десантники, вооружённые противотанковыми гранатомётами.
Telegram / Минобороны России