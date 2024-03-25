Российские войска подступают к городу, который ВСУ считают важнее Авдеевки
Пушилин: Российские войска продвигаются в районе Часова Яра в ДНР
Российские войска уверенно продвигаются в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики, который ВСУ считают важнее Авдеевки. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, это значит, что скоро власти смогут приступить к восстановлению Артёмовска.
"Освобождение населённого пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делают всё более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артёмовске начать работы. Подобного рода продвижение наших подразделений, отодвигая противника, позволяет в обозримой перспективе говорить о начале работ", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, всё это время было невозможно приступить к восстановлению Артёмовска, в том числе к разминированию местности и разбору завалов, из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Напомним, Артёмовск российские войска взяли 20 мая 2023 года. Бои за город шли 224 дня.
ТАСС / Река Александр