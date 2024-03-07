Американский телеканал CNN показал сюжет о ситуации в Часовом Яре, который находится под контролем ВСУ. Мирные жители признаются, что в России у них есть родственники, которых они хотят увидеть, что украинские военные прикрываются гражданскими и открывают стрельбу прямо у жилых домов. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал этот сюжет CNN правдивым.

"У CNN появилась правдивая информация, что случается редко. Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России", — написал дипломат на своей странице в Х.

Репортер CNN поговорил с двумя жителями Часова Яра. Мужчина рассказал, что В России у него много родственников.

"Я хочу видеть внучку, она в Москве. Сестра в Калининграде. Да, честно, пол-России — мои родственники, но я здесь один", — отметил он.

Женщина же сообщила, что что ВСУ подъезжают к жилым домам, прячутся за спинами гражданских и никак не реагируют на просьбы уехать. После общения с этими жителями Часова Яра журналист CNN признал, что люди "нормально относятся к возможному приходу России".